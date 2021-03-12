Fas'ta Hint keneviri yasallaştı: Sağlık ve sanayi alanında kullanılacak
Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.
Fas basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Saddedin el-Osmani’nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında Hint keneviri konusu etraflıca görüşüldü.
Toplantıda, sağlık ve sanayi alanında kenevir kullanımına izin veren yasa tasarısının hükümet tarafından onaylandığı kaydedilen haberde, tasarıyla ilgili görüşmelerin daha önce iki kere ertelendiği bilgisine yer verildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Bakanlar Kurulunun onayladığı tasarının bundan sonra Meclise gönderilmesi bekleniyor.
Fas hükümetinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede Hint kenevirinin meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başlandığı ifade edilmişti.
Yasa tasarısının sunum raporunda da "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarılmıştı.
Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.
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