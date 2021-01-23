Fatih Altaylı: 'Bu hızla sürü bağışıklığını elde etmemiz en az 4 yıl'

23 Ocak 2021 Cumartesi, 11:29

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Türkiye’de başlanan aşılamanın ‘yavaş’ işlemesini eleştirdi. Altaylı, aşılama bu hızla giderse sürü bağışıklığını elde etmenin tahminen en az 4 yıl süreceğini söyledi.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Günlük 1 milyon 300 bin “aşı yapma” kapasitesi olan Türkiye, aşılamaya başlamanın 10. gününde bugün. Elimizde 3 milyon aşı olduğunu öğrenmiştik ve bu aşıların tümünü uygulayacağımız, 3 milyon kişinin ilk doz aşısını olacağı açıklanmıştı. Peki 10. güne girerken kaç yurttaşımıza aşı yaptık dersiniz! Söyleyeyim.

Yazı ile bir milyon iki yüz iki bin iki yüz on iki.

10 günde yapılan aşı, bir günlük aşı yapma kapasitesinin altında? Niye?

Gerçekten merak ediyorum. Aşılananlar belli. Sağlık personeli, 30 yaş üzerine yurttaşlarımız, 80 yaş üzerine yurttaşlarımız ile aynı evde yaşayan 65 yaş üzeri kişiler. Yaklaşık 1,5 milyon kişilik bir grup. Allah var, sağlık personeli bu ileri yaştaki grubun gerekirse evine kadar gidip aşı yapıyor, yakınlarını da evlerinde aşılıyor ama sayısal ilerleme niye bu kadar yavaş anlayamıyorum.

10 günde 1 milyon 202 bin. Günde 120 bin. Kapasitenin 10’da biri. Pek yakında geleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 10 milyon aşı da bu hızla yapılırsa ve daha sonra gelecek 37 milyon Sinovac ve 5 milyon BioNTech aşısı da benzer bir tempo ile vatandaşlara ulaşırsa şu anda gelmiş ve geleceği kesin olan toplam 55 milyon dozu 450 günde uygulayabileceğiz.

Sürü bağışıklığını elde etmemiz ise tahminen en az 4 yıl sürecek. Bu arada antikorların bir süre sonra ortadan kaybolması ve aşının tekrarlanması gerektiği ortaya çıkarsa. Durum iyiden iyiye vahamet kesbedebilir. Bu yüzden de bu yavaşlığa bir çözüm bulmak gerek. Çözümü bulabilmek için de neden yavaş gittiğini tespitle başlamak şart. Yoksa "Kapasitemiz var" demekle sorun çözülmüyor. Bir de kapasite kullanımı diye bir şey var.”