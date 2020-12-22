Fatih Altaylı: TFF'yi Rıdvan Dilmen mi yönetiyor göreceğiz

22 Aralık 2020 Salı, 14:18

Habertürk yazarı Fatih Altaylı spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen'in "Fatih Terim'e minimum 7 maç ceza verilecek diyorlar" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Altaylı, "Federasyonu Rıdvan Dilmen mi yönetiyor başkası mı, göreceğiz" dedi.

Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında konuşan Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim ilişkisi, BeIN Sports protestoları ve Rıdvan Dilmen'in iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray yönetimi ile ilgili eleştirilerde bulunan Altaylı, Rıdvan Dilmen'e de tepki gösterdi:

Birisi de Rıdvan Dilmen'e cevap versin. Kimse şunu sormuyor: Maçtan hemen sonra nasıl eline geçiyor raporlar, federasyon ya da Disiplin Kurulu üyesi midir Rıdvan Dilmen? Ne oluyoruz? Bir Allah'ın kulu demez mi Galatasaray'da? Nerede bu yönetim?

"Şimdi şunu göreceğiz Federasyon'u kendi mi yönetiyor, Federasyon mu yönetiyor, Rıdvan Dilmen mi yönetiyor, başkası mı... Bu, Federasyon açısından kepazeliktir. Raporun daha ortalıkta ne olduğu bilinmeden televizyon programına gitmesi, cezanın televizyon programında Fenerbahçeliliği aşırı ön planda birisi tarafından açıklanması ilginçti. Gariptir."

FATİH TERİM YALNIZ BİR ADAM

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'le ilgili de konuşan Altaylı, şunları kaydetti:

Ortalıkta yalnız bir adam, Fatih Terim var. Kulübü sahip çıkmıyor, yönetimi sahip çıkmıyor. Hakemler de bunun bilincinde. Fatih Terim de bunu bilerek orada o lafları etmeyecek... Haklı mısın? Haklısın. Ama haklı olmak haklı olmayı gerektirmiyor. Ne değişti? Takımı hırslandırmak... Ya o bir kere olur iki kere olur, her seferinde olmaz. Daha önce de benzer bir şey yapmıştı. Galatasaray o maçı 4-2 kazanmıştı ama bunu tekrarlama artık." dedi.

Terim'in kulüp içindeki durumuna da değinen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüp içerisinden bir sırlar silsilesi vereceğim. Fatih hocanın en yakınlarından biriyle Karagümrük maçı sonrası konuştum. Diyor ki 'Ben yapayalnız bir adamım. Ben yalnız kalmam, etrafımda her zaman insan olur, hep kalabalığım ama beni bu kulüp, bu yönetim çok yalnız bıraktı.. Hoca olarak iki tane güzel söz duyma hakkım yok. Eleştirirken çok rahat eleştiriyorlar, arkamdan çok rahat sallıyorlar ama iyi yaptığım bir şeyde, iyiye yakın yaptığım bir şeyde iyi bir söz duyma hakkım yok mu? Fatih Terim'sem iyi söz duyma ihtiyacım yok mu?' diyor hoca."

"TÜRK FUTBOLUNU BEIN SPORTS'UN KÖLESİ HALİNE GETİRMEK YANLIŞ"

Altaylı, gündemdeki Bein Sports protestoları ile ilgili de şunları ifade etti:

"İki seneden beri işin buraya geleceğini söylüyorum. Ne önlem aldınız? Ne arayış içine girdiniz? Ne yan tedbirler, uygulamalar için hazırlık yaptınız? Operatörlerle anlaşıp yeni bir sistem kurmaya mı çalıştın, bir aplikasyon çıkarıp buradan bir gelir mi hedefledin... Oturuyor orada beIN SPORTS indirim istiyor, kabul ediyor, beIN SPORTS indirim istiyor, indirim yapalım! Böyle bir iş yok. Kulüpler son derece haklı! Kulüplerin yerinde olsam havuzu patlatırım! Herkes bu paraya muhtaç gibi duruyor ama bir süre sonra bu para devede kulak kalacak. Patlatın havuzu. Herkes gitsin istediğiyle anlaşsın. Bu gebelik, bu kadar minnet duygusuyla Türk futbolunu beIN SPORTS'a kölesi haline getirmek yanlış."