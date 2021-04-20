Fatih Altaylı'dan aşı tepkisi: İşte size muhteşem sağlık sistemi
Taksim Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 aşılarının bittiğini belirten gazeteci Fatih Altaylı, Twitter'dan "İşte size muhteşem sağlık sistemi" diye yazdı.
Taksim Araştırma Hastanesi’ne koronavirüs aşısı yaptırmak için yüzlerce kişinin geldiğini ifade eden gazeteci Fatih Altaylı, "Herkes bekliyor. Aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Sosyal medya hesabından "Aşı gelmemiş. İsterseniz gelin isterseniz gece şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil" diyen Altaylı, "İşte size muhteşem sağlık sistemi" ifadelerini kullandı.
"OLMADI YARIN YİNE GELİN DEDİLER"
Paylaşımında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyen Altaylı, şunları kaydetti:
- Taksim araştırma hastanesinde yüzlerce kişi aşı için gelmiş. Herkes bekliyor. Aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok. Elde aşı olmadığı yolunda iddialar var. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim.
- Bir açıklama yapıldı. Aşı gelmemiş. İsterseniz gelin isterseniz gece şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil. İşte size muhteşem sağlık sistemi.
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