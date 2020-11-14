Fatih Altaylı'dan Formula 1'deki asfalt krizine ilişkin açıklama
Fatih Altaylı "Yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler" dedi.
Formula 1 pilotlarının İstanbul Park pisitinin kaygan olmasından dolayı eleştiride bulunması büyük yankı uyandırdı. Türkiye Grand Prix'sinde yerel hakem olan ünlü gazeteci Fatih Altaylı antrenman yarışları sonrası açıklamada bulundu.
Fatih Altaylı "Yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler. Bize 'bir yarış için yeni asfalt dökmeye gerek yok, yeni asfalt dökmek sıkıntı yaratabilir. Ancak Ulaştırma Bakanlığı 'büyük bir iyi niyetle' asfaltı yeniledi. Ama iyi niyet her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Büyük bir iyi niyetle buranın asfaltı yenilendi. Kötü mü yapıldı? Hayır iyi yapıldı. Ama yarıştan hemen önce yenilendiği için asfalt, üzerinden şimdiye kadar hiçbir vasıta geçmedi ve asfaltın yüzeyi biraz kaygan. Bu da antrenmanların başlangıcında büyük bir zorluk yarattı. Pist kullanıldıkça asfalt normalleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Ünlü gazeteci çözüm olarak da gece boyunca pistin üzerinde kauçuk kalsın diye, pistte başka araçlarla pistin kayganlığını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.
Türkiye Grand Prix Hakemleri
1. Hakem Derek Warwick - İngiltere ( Pilot Hakem )
2. Hakem Fatih Altaylı - Türkiye ( Yerel Hakem)
3. Hakem Dennis Dean - Amerika
4. Hakem Gerd Ennser - Almanya
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