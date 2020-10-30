Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emine Erdoğan'ın tartışmalara neden olan Hermes marka çantasının “çakma” olduğunu yazan Hande Fırat'a, “Hanımefendi o çantaların çakma olduğunu yazmak için niye yıllarca bekledi! Daha önce ‘Bu çantalar çakma’ deseydi ne olurdu acaba!” sorusunu sordu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.
Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasının orijinal değil “çakma” olduğunu yazdı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşesine Hande Fırat'ın açıklamalarını taşıdı.
Altaylı, Fırat'a “Hanımefendi o çantaların çakma olduğunu yazmak için niye yıllarca bekledi!” sorusunu yöneltti.
Altaylı'nın yazısı şu şekilde:
“Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanımızın eşinin kullandığı Fransız markalı çantaların “çakma” olduğunu yazmış.
Yani Türkiye’de üretilen sahte çantalar. Çanta uzmanı değilim. Çakma mıdır, değil midir anlamam!
Ama merak ettiğin şudur:
Hande Fırat hanımefendi o çantaların çakma olduğunu yazmak için niye yıllarca bekledi!
Ya da daha önce “Bu çantalar çakma” deseydi ne olurdu acaba!”
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi