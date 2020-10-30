Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?

30 Ekim 2020 Cuma, 14:01

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasının orijinal değil “çakma” olduğunu yazdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşesine Hande Fırat'ın açıklamalarını taşıdı.

Altaylı, Fırat'a “Hanımefendi o çantaların çakma olduğunu yazmak için niye yıllarca bekledi!” sorusunu yöneltti.

Altaylı'nın yazısı şu şekilde:

“Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanımızın eşinin kullandığı Fransız markalı çantaların “çakma” olduğunu yazmış.

Yani Türkiye’de üretilen sahte çantalar. Çanta uzmanı değilim. Çakma mıdır, değil midir anlamam!

Ama merak ettiğin şudur:

Hande Fırat hanımefendi o çantaların çakma olduğunu yazmak için niye yıllarca bekledi!

Ya da daha önce “Bu çantalar çakma” deseydi ne olurdu acaba!”