Emine Erdoğan'ın çantası 'çakma' iddiası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı sonrası eşi Emine Erdoğan’ın tartışma konusu olan çantalarıyla ilgili 'çakma' iddiası gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti.
Boykot çağrısının ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Emine Hanım'ın bir çantası var. Onu da saray bahçesinde yaksın" açıklaması yapmıştı.
Hükümete yakın Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasının Orijinal marka değil “imitasyon” yani “çakma” olduğunu yazdı.
"YERLİ MALINI TERCİH EDİYOR, ÇAKMA ALIYOR"
Hande Fırat, "Özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan'ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çantalara büyük para vermediğini savunan Hande Fırat, "Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar" iddiasını ortaya attı.
SATANA CEZA VAR
Hande Fırat’ın Emine Erdoğan’ın “çakma” ürünler kullandığını yazmasının ardından soyal medyada orijinal olmayan yani imitasyon ürün kullanmanın “suç” olduğu iddiası gündeme geldi.
Odatv'nin haberine göre hukukçular “çakma” ürünü kullanmanın değil satmanın suç olduğunu belirtti.
Habere göre, ilgili kanun maddesi ise şöyle:
“556 sayılı KHK Madde 61/A göre Ceza hükümleri; Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”
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