Fatih Altaylı'dan Nihat Özdemir'e: Rezillik!

30 Temmuz 2020 Perşembe, 15:50

Gazeteci Fatih Altaylı, TFF'nin küme düşme uygulamasını kaldırılmasının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı. Gazeteci Fatih Altaylı, TFF’nin dün yapılan basın toplantısında duyurduğu küme düşme kuralının bu sezon için kaldırılması ile ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı. Altaylı, yazısında ‘Bu tükürdüğünü yalamanın birkaç adım ötesinde bir durumdur. Rezilliktir.’ diyerek TFF Başkanı Nihat Özdemir’i sert bir dille eleştirdi.

İşte Fatih Altaylı’nın bugün kaleme aldığı yazıdaki o satırlar:

Ne şahane bir ülke olduk di mi!

Ülke var ama ilke yok.

Ne diyorsan bir süre sonra tam tersini yapmak hiç ama hiç yüz kızartmıyor.

Hak hukuk da ayrıca hak getire.

Yaptım oldu, cancağızım öyle istedi memleketi.

Son rezalet futboldan.

Futbol Federasyonundan.

Kısa bir süre önce “Bu yıl düşme olmasın” zırvalığını öneren Trabzonspor'a “Böyle bir şeyi sezon başı açıklamadan yapamazsınız. Bunu dünyaya anlatamazsınız” diyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir değildi sanki!

Dün düşmeyi kaldırıp Türkiye Süper Ligi'ni 21 takıma çıkaran Nihat Özdemir. Bu tükürdüğünü yalamanın birkaç adım ötesinde bir durumdur. Rezilliktir.

Siyaset bunu senden rica edebilir.

Sen de efendi gibi dersin ki, “Efendimiz, böyle bir şeyi yapmak futbol açısından doğru değildir. Ama siyaseten ille de yapmak gerek diyorsanız müsaade buyrunuz ben istifa edeyim. Çünkü böyle bir şey olmayacağına yönelik beyanım var. Siz benim yerime kendini sözleriyle bağlamamış daha münasip birini bulunuz, düşmeyi o kaldırsın.”

Ve istifa edersiniz.

Adamlık bunu gerektirir en azından, asgarisinden."