Fatih Portakal 'kovuldu' iddialarına yanıt verdi
Gazeteci Fatih Portakal, kendisi hakkında sosyal medyada dolaşan "FOX TV'den kovuldu" iddialarına yanıt verdi: Duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni...
Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 19 Haziran Cuma akşamı, izleyenlere Eylül ayından yeniden ekranlarda olacağını açıklaması yapmış, ancak bazı çevreler tarafından 'kovuldu' iddiası ortaya atılmıştı.
Fatih Portakal, iddialara Twitter sayfasından yayınladığı videoyla iddialara yanıt verdi.
"BU ARADA DUYDUM Kİ, YİNE BİRİLERİ KOVDURMUŞ BENİ"
Portakal, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Portakal, "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin" ifadelerine yer verdi.
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