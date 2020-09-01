Fatih Portakal'dan adalet tepkisi: Bu psikolojide biri aramızda
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok serbest bırakıldı. Gazeteci Fatih Portakal, “Adaleti anlamak zor. Ve bu psikolojide biri aramızda” diyerek tepki gösterdi.
Sosyal medyada Büşra hemşireyi 'tehdit' ettiği iddiasıyla Manavgat Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade veren Süleyman Kaan Altınok, ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından da ifadesi alınan Altınok, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Portakal, “Bir daha ve daha kuvvetli tehdit etsin diye serbest birakılmış olabilir mi acaba? Adaleti anlamak zor! Ve bu psikolojide biri aramızda...” dedi.
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