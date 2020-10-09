Fatih Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
FOX TV'den istifa ederek ayrılan Fatih Portakal, ayrılık sürecine ilişkin açıklama yaptı. Portakal, ''Kimilerine göre çok senaryoların üretildiği ayrılış sürecim oldu ama onu konuşmayacağım'' ifadelerini kullandı.
FOX TV'den istifa ederek ayrılan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Youtube kanalı açtığını duyurmuştu. Portakal, yaptığı bir yayında hakkında söylenenlere yanıt verdi.
Portakal yaptığı yeni açıklamada "Biraz kendimden bahsedeyim dedim. Kimilerine göre çok senaryoların üretildiği ayrılış sürecim oldu ama onu konuşmayacağım. Herkesin kafasına göre bir düşüncesi var. Ne derece doğru ben biliyorum. Bugünün konusu bu değil. Ayrılmaya karar verirken bir cümle kurmuştum. Toprağın ritminde yaşam diye... Onu anlatmak istiyorum" dedi.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'YA GÖNDERME
Portakal'ın bu sözleri eski çalışma arkadaşına bir gönderme olarak algılandı. İsmail Küçükkaya daha önceki açıklamasında "Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı" demişti.
Fatih Portakal açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Toprağın ritminde yaşayacağım, dedim, herkes kendince bir şey söyledi. İyi de tespitleri, yazıp çizdikleri senaryolar doğru muydu? Onları okuduğumda sadece tebessüm ettim. O kadar" ifadelerini kullandı.
'O KALIBIN DIŞINA ÇIKMAK İSTEDİM'
Portakal yaşadığı şehir hayatından bunaldığını da söyleyerek "Ben biraz huzurlu olmayı koca şehrin içinde daha fazla olmak istemiyorum. O kalıbın dışına çıkmak istedim. Beni sokmak istedikleri o kalıbı darmadağın etmek istedim toprağın hükmünde olmak istedim" dedi.
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