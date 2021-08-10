Fatih Portakal'dan 'erken seçim' tahmini: Analizler yapmaya gerek yok

10 Ağustos 2021 Salı, 10:56

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşe yazısında “Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür” ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından Cumhur İttidakı’na ilişkin dikakt çeken bir değerlendirmede bulundu.

"FAL AÇMAYA, ANALİZLER YAPMAYA GEREK YOK"



Selvi'nin 'erken seçim' ile ilgili tespitini yorumlayan Portakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birbirinin “Brütüs'ü” olduğunu yazdı.

Portakal, mesajında şunları kaydetti:

Ha şunu bileydin! Fal açmaya, analizler yapmaya gerek yok. Seçime götürecek 2 isim var: AKP’den canı sıkılırsa Bahçeli, MHP’nin yerine yedek bulacak olursa Erdoğan. İkisi aslında birbirinin #Brütüs’ü…