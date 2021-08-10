Sedat Peker'e 'Kadir Topbaş' çağrısı: Bildiklerinizi açıklar mısınız?

10 Ağustos 2021 Salı, 09:45

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e "Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş da vefat etmeden önce bir özel hastanede Covid tedavisi görüyordu. Topbaş’ın ölümünden sonra yapılan açıklamalarda Covid’ten iyileştiği fakat çoklu organ yetmezliği yüzünden öldüğü açıklanmıştı. Bay Peker?.. Kadir Topbaş ile ilgili bildiklerinizi açıklar mısınız?" çağrısı yaptı.

Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bay Sedat Peker, günler sonra twitleri ile yeniden piyasaya çıktı. Ana başlığı, hayatta olmayan AKP’li Burhan Kuzu’ydu… Kısmen duyup, bildiğimiz hususlara yeni bilgiler ekledi. Ardından, eski danışman, “Kuzu’nun fişini çektiler” açıklamasıyla ortalığı iyice karıştırdı.

En başta dedim ya!..

“Faili meçhul” un tanımı değişti, kapsamı oldukça genişledi diye…

Sadece, dış politikada mı?.. Sadece, Rusya’dan alınan S-400’lerde mi? Sadece, Libya’da mı?.. Sadece, Afganistan, Afgan mültecilerde mi?..

Eski danışmanı çıkıyor, ilan edildiği üzere Covid’ten değil de Burhan Kuzu’nun kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia ediyor… Ortalık hâlâ lay lay lom!..

Ankara neyi konuşuyor?..

Bakanlar Kurulu’nda gidecekler ile yerlerine gelecekleri…

Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında geçenlerde gerçekleşen bir telefon görüşmesinde sertleşen ses tonlarının nedenlerini…

O zaman bay Peker’den ricamız olsun:

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş da vefat etmeden önce bir özel hastanede Covid tedavisi görüyordu. Topbaş’ın ölümünden sonra yapılan açıklamalarda Covid’ten iyileştiği fakat çoklu organ yetmezliği yüzünden öldüğü açıklanmıştı.

Bay Peker?..

Kadir Topbaş ile ilgili bildiklerinizi açıklar mısınız?

Merak etmeyin… Kimseye bir şey olmaz!.. Karanlıkta göz gözü görmüyor…