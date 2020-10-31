Fatih Portakal'dan sarayın programına tepki
Gazeteci Fatih Portakal, İzmir depremi sonrası iptal edilmeyen Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı'na tepki gösterdi. Portakal, ''Deprem oldu 26 kişi öldü, enkaz altında insanlar var. Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor'' ifadelerini kullandı.
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı her geçen saat artarken, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.
İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen yat yarışına tepki göstererek "Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni" ifadesini kullandı.
Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen yat yarışına tepki gösteren Portakal, şu ifadeleri kullandı:
''Bu nasıl duyarsızlik? Deprem oldu 26 kişi öldü, enkaz altında insanlar var. Tsunami yaşandı. Marina darmadağın oldu. Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni. Umarım tören partili degildir. Acı bir taraftan corona bir taraftan. Nasıl olacak?''
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