Fatih Portakal'dan sarayın programına tepki

31 Ekim 2020 Cumartesi, 17:47

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı her geçen saat artarken, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen yat yarışına tepki göstererek "Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni" ifadesini kullandı.

Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen yat yarışına tepki gösteren Portakal, şu ifadeleri kullandı:

''Bu nasıl duyarsızlik? Deprem oldu 26 kişi öldü, enkaz altında insanlar var. Tsunami yaşandı. Marina darmadağın oldu. Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni. Umarım tören partili degildir. Acı bir taraftan corona bir taraftan. Nasıl olacak?''