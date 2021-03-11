Fatih Terim Belhanda konusunda ne dedi?
Florya'da sıkıntı yaratan Belhanda olayında Fatih Terim, "Ceza verilebilir ancak fesih yapmayın" görüşünü bildirdi.
Galatasaray'da Belhanda krizi yeni boyut kazandı.
Dün ani bir kararla sözleşmesi feshedilen Faslı 10 numara için teknik direktör Fatih Terim'in, "O pozisyonda sıkıntımız var, göndermeyin başka bir tür ceza verin" dediği iddia edildi.
Florya'da sıkıntı yaratan Belhanda olayında Fatih Terim, "Ceza verilebilir ancak fesih yapmayın" görüşünü bildirdi. Tecrübeli teknik adam böylesine bir süreçte bir oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesinin doğru olmayacağını yöneticilere söylemişti. Ancak Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi.
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