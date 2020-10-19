Fatih Terim: "Emeklerimizin boşa gittiği bir maç oldu"

19 Ekim 2020 Pazartesi, 23:41

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin boşa gittiği bir maç oldu" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Her hafta bir önce haftanın eksiklerini için çalışırsınız. Ne yanlış yaparsanız ona çalışırsınız. Biz de ona çalışıyoruz ama sahada bambaşka bir şey ile karşılaşıyoruz. Bugün de gereksiz bir eksik bırakma hadisesi yaşadık. Kolay değil, 10 kişi kalmışsınız. Emeğin yazık olduğu bir maç oldu. Öne geçtik. Arkasına başka pozisyonlar bulduk. Maalesef deveye böyle girmeyi becermedik. Gereksiz bir faul. Golde Fatih’in hatası var. Orayı sezmeliydi. Eksik ve 1-1 girdik devreye. İkinci yarı oyun anlayışımız, 10 kişinin kalmanın hepsini bir arada düşünerek kendi sahamızda kabul ettik. Ancak özellikle 60’tan sonra hücum çıkışlarımızda çok etkili oldu. Golü de bulduk ama bizim VAR taramaları sağlık taraması gibi oluyor. En ince noktasına kadar. Her zaman şimdikini söylemiyorum. Olmadı. 1-1 bitirecekken tesadüf bir gol yedik. Bu da bizim takımımıza yakışmadı. İlk yarıda daha iyi şeyler beklediğimiz oyuncularım vardı. Onlardan beklediğimizi alamadık. Çok da talihsiz demeyeceğim ama bunları bu hale getirmemeliyiz. Emeklerimizin boşa gittiği bir maç oldu" diye konuştu.

Younes Belhanda’nın attığı golün iptal olmasıyla ilgili sorulan soruya Terim, "Golün iptal olması gerekiyordu. Tesadüfte eline çarpsa, kural gereği golün iptal olması gerekiyor" diye cevap verdi.



"FALCAO İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Radamel Falcao’nun performansıyla ilgili olarak ise deneyimli teknik adam, "Falcao 4-4-1’e dönmüş bir takım içerisinde bir eksik oynayıp, efor sarf edecek durumda değil. Hafta içi milli maçtan geldi. 20 saat yolculuk yaptı. Daha hazır olan Babel’i oraya çektik. Bu taktiksel bir değişiklik. 11 kişi girseydik Falcao’yu çıkarmazdık. Daha güçlü orta saha istedik. Doğru da yaptığımı düşünüyorum. Falcao olunca beklentiler de yüksek oluyor. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Takımın ikinci yarı performansına ise Terim, "Bunda değişiklikler önemli bir gerekçe. Ama kendi sahamızda iyi kapatıp çabuk da çıkan zaman zaman eksik olmamıza rağmen rakibe baskı yapan bir Galatasaray oldu. Burada ciddi tehlikeler de yaptık. Golü de bulduk. Ama yeterli olmadı. Birinci yarıdan daha iyi oynadı sorusuna bakmam lazım. Bazı oyuncuların ilk yarıda verimleri esas sebep oldu. İyi oynayan oyuncuların pas hatası lüksüne sahip değiller. Galatasaray takımın oynayan oyuncular ona göre oynamalıdır. Çok pas hatası yaptık. Çok basit hatalar olunca oyun kurulumunda kopukluklar oluyor. Bazı çabuk çıkışlarımızda pozisyonlarımız oldu ama kullanamadık. Oyunun kontrolünü alıp oynardık. Bugün onda başarılı değildik. O yüzden ilk yarıdan başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu’nun maça genç bir hakemi vermesiyle ilgili sorulan soruya Fatih Terim, "Hakem hata yapabilir. Genç arkadaşlarımızın bu arenada düdük çalmasından yanayım. Ne olursa olsun kötü de maç yönetmedi. Onlara şans veriyorlar, bizim de bu şansı vermemiz lazım. Genel olarak diğer maçlara baktığımızda bizim hakemimizin genç olması bir suç değil, tam tersi önemli bir fırsat. Hakemden şikayetçi değilim. Tam tersi iyi maç yönettiğini düşünüyorum" dedi.



Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli’nin 11’de oynamamasının teknik bir karar olduğunu ifade eden Terim, "Başkanımızın ifadesi doğrudur. İki oyuncumuzun için idari ve ekonomik cezaları kulübümüz verir. Teknik ceza olursa ben veririm. Böyle bir ceza yok. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Maçlar oynadılar, daha evvelki maçlara da baktığınızda zaman zaman onları dinlerdik. Onunla ilgisi yok. O işlere ben pek müdahil olmam. Bu sadece teknik bir karardı" diyerek sözlerini tamamladı.