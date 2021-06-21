Fatih Terim, yeniden sahaya indi

Galatasaray Futbol Takımı, bu sabah Fatih Terim yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarına devam etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 11:46
Fatih Terim, yeniden sahaya indi
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Galatasaray başkanlık seçiminden sonra en merak edilen konu Galatasaray Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine kimin geleceği olmuştu.

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, başkan seçilmesinden saatler sonra gelecek sezonda da Fatih Terim ile devam edeceklerini duyurdu.

Burak Elmas, “Hocamızla görüştük, pazartesi sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim’dir.” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM SAHAYA İNDİ

Fatih Terim, bu sabah Galatasaray Metin Oktay Tesislerine gelerek takımla birlikte gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

Deneyimli teknik adam, "Hayırlı olsun hepimize" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenörleri Selçuk İnan ve Necati Ateş’den geçmiş antrenmanlarla ilgili bilgi aldığı gözlemlendi.

Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan’da Fatih Terim’i ilk günde yalnız bırakmadı.

"EVİNE HOŞ GELDİN!"

Galatasarylı bir taraftar, evinin balkonundan Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Fatih Terim'e,"Evine hoş geldin hocam evine!" ifadelerini kullanması üzerine Fatih Terim de taraftara el sallayarak karşılık verdi.


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