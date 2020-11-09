Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ayak bileği kırılan eski öğrencisi Felipe Melo'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir Instagram hikayesi paylaştı.
İşte Terim'in paylaştığı o hikaye
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