Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ayak bileği kırılan eski öğrencisi Felipe Melo'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir Instagram hikayesi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:47
Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı
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İşte Terim'in paylaştığı o hikaye


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