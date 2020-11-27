Fatih Terim'den takıma Rizespor uyarısı
Kayserispor maçında oynanan üstün oyuna rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'ın sütten ağzı yandı. Rizespor maçı öncesi takımına uyarılarda bulunan Terim "Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybını kabul etmek zor" dedi.
Ligin 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da akıllar Kayserispor maçında kaldı. Oynadığı üstün oyuna rağmen sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalan Galatasaray Rizespor maçında kaybını telafi etme peşinde.
"ÜSTÜN OYNADIĞIMIZ MAÇLARDA KAYIP KABUL EDİLEMEZ"
Maç öncesi futbolcuları ile konuşan Terim, Kayserispor maçına değinerek " "Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybını kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirip, Kayserispor beraberliğini telafi etmeliyiz" dedi.
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