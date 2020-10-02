Fatih Terim'le Gerrard arasında gergin dakikalar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard arasında gerginlik yaşandı.
Rangers-Galatasaray maçının son dakikalarında saha kenarı karıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard arasında gerginlik yaşandı.
Gerrard'ın Fatih Terim'e, el hareketiyle "çok konuşuyorsun" demesi üzerine Terim de İngiliz teknik adama İngilizce karşılık verdi. Araya giren 4. hakem olayın yatışmasını sağladı.
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
Video Haberler
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- Erdoğan'dan AYM açıklaması