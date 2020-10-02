Fatih Terim'le Gerrard arasında gergin dakikalar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard arasında gerginlik yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 00:11
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Rangers-Galatasaray maçının son dakikalarında saha kenarı karıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard arasında gerginlik yaşandı.

Gerrard'ın Fatih Terim'e, el hareketiyle "çok konuşuyorsun" demesi üzerine Terim de İngiliz teknik adama İngilizce karşılık verdi. Araya giren 4. hakem olayın yatışmasını sağladı.



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