Fatma Turgut'tan Sertap Erener açıklaması: 'Birbirimize doyduk'

03 Mart 2021 Çarşamba, 14:07

Fotoğraf: Fatma Turgut- Sertap Erener Instagram

Şarkıcı Fatma Turgut, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu YouTube’da yayınlanan “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Turgut, dağılan Model grubu ve Sertab Erener ile ilgili konuştu.

"GRUP DAĞILDI"

Eski grubu Model hakkında bilinmeyenleri anlatan Turgut, "Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika’ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve ‘Türkiye’ye dönmeme kararı aldık’ dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum" dedi.

"BİRBİRİMİZE DOYDUK"

Fatma Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu meslektaşı Sertab Erener'le de artık konuşmadığını söyledi. Şarkıcı, Erener için “8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk" açıklamasını yaptı.



