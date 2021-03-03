Fatma Turgut'tan Sertap Erener açıklaması: 'Birbirimize doyduk'
Şarkıcı Fatma Turgut, katıldığı bir YouTube programında bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertap Erener ile ilgili, “8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk” dedi.
Fotoğraf: Fatma Turgut- Sertap Erener Instagram
Şarkıcı Fatma Turgut, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu YouTube’da yayınlanan “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Turgut, dağılan Model grubu ve Sertab Erener ile ilgili konuştu.
"GRUP DAĞILDI"
Eski grubu Model hakkında bilinmeyenleri anlatan Turgut, "Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika’ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve ‘Türkiye’ye dönmeme kararı aldık’ dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum" dedi.
"BİRBİRİMİZE DOYDUK"
Fatma Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu meslektaşı Sertab Erener'le de artık konuşmadığını söyledi. Şarkıcı, Erener için “8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk" açıklamasını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor
Video Haberler
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Korkutan Covid-19 uyarısı: Diğer şehirlere yayılabilir
- Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası
- Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı
- Boş yolda çukura düştü, polise böyle direndi
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor