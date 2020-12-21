Fatsa ormanları şimdi de çöp tehdidi altında

Siyanürle altın madeni işletmeciliğinin çevrede yarattığı tahribatın bilirkişi raporlarıyla ortaya çıktığı Fatsa ormanlarını şimdi de gelişigüzel atılan çöpler tehdit ediyor.

Cemil Ciğerim
21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00
Fatsa ormanları şimdi de çöp tehdidi altında
Abone Ol google-news

Fatsa Bahçeler Mahallesi’nden Harun Kışan, Fatsa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne dilekçe vererek ormanın korunması ve çöp dökenlerin belirlenip yasal işlem yapılmasını talep etti. 

Harun Kışan, “Maden işletmesi nedeniyle yok edilen ormanlarımız oldu, şimdi de çöple kirletiliyor. Ormanlarımızın bu çöp dağlarından kurtarılmasını ve temizlenmesini talep ediyoruz” dedi. 

Harun Kışan’a destek açıklaması yapan Ordu Çevre Derneği, dilekçenin takipçisi olacağını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, “Fatsa ve diğer yerlerde maden işletmeleri, HES’ler, taş ocakları gibi işletmeler nedeniyle ormanlar yok oluyor; dereler, ormanlar kirletiliyor. Ordu’nun doğal yapısının bozulmasına; derelerin, ormanların yok edilmesine sessiz kalmayacağız” ifadelerine yer verildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler