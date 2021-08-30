Fauci'den 'okula giden çocuklar için aşı şartı' açıklaması
ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci, okula giden çocuklar için Covid-19 aşılarını zorunlu kılmanın "iyi bir fikir" olduğunu söyledi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkedeki Delta varyantını nedeniyle koronavirüsün artmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Fauci, okula giden çocuklar için Covid-19 aşı şartını desteklediğini söyledi.
Fauci CNN International'a demecinde, "Çocukların okul gitmesi için aşıların zorunlu olmasının iyi bir fikir olduğuna inanıyorum” dedi.
ABD'li uzman aynı açıklamasında, "Bunu on yıllardır, çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, hepatit için yaptık" ifadesini kullandı.
Pfizer/BioNTech Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının sonbahara kadar 5 ila 11 yaş arası çocuklarda kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını istemeyi planladığını aktarmıştı.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası