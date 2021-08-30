Fauci'den 'okula giden çocuklar için aşı şartı' açıklaması

ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci, okula giden çocuklar için Covid-19 aşılarını zorunlu kılmanın "iyi bir fikir" olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:52
Fauci'den 'okula giden çocuklar için aşı şartı' açıklaması
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkedeki Delta varyantını nedeniyle koronavirüsün artmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Fauci, okula giden çocuklar için Covid-19 aşı şartını desteklediğini söyledi.

Fauci CNN International'a demecinde, "Çocukların okul gitmesi için aşıların zorunlu olmasının iyi bir fikir olduğuna inanıyorum” dedi.

 ABD'li uzman aynı açıklamasında, "Bunu on yıllardır, çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, hepatit için yaptık" ifadesini kullandı. 

Pfizer/BioNTech Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının sonbahara kadar 5 ila 11 yaş arası çocuklarda kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını istemeyi planladığını aktarmıştı.


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