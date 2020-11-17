Fazıl Say, kedisi Küt'le birlikte piyano çaldığı bir video paylaştı

17 Kasım 2020 Salı, 09:49

Küt (solda) ve Duman (sağda)

Piyanist Fazıl Say ve piyanist Ece Dağıstan Say, Küt ve Duman isimli iki yavru kedi sahiplendi.

Fazıl Say bugün Twitter hesabından piyano çaldığı bir video paylaştı. Videoda Say'a Küt isimli kedisinin eşlik ettiği görüldü.

Ünlü piyanist paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KÜT babaya eşliğe gelmiş. )) 4 el ,6 el, 10 parmak? Sahi kaç parmak?)) ama ısırma kızım. Beethoven’in 'Korolu Fantezi' ( Chpr Phantasie) eseridir, 'Beethoven'ın doğduğu gün (16 Aralık), doğduğu şehirde ( Bonn, Almanya) çalmam istenmişti. Bakalım? Belki gerçekleşir?zor.."