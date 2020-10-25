F.Bahçe Başkanı ‘Şimdiden şampiyon ilan edilmemiz yanlış’ dedi

25 Ekim 2020 Pazar, 05:30

Koç, F.Bahçe’nin her sezon şampiyon ilan edildiğine dikkat çekip, “Aynı film, aynı senaryo. Bu, bize zarar veriyor. Transfer yapmakla şampiyon olunmuyor. Şampiyonluk uzun bir yolculuk. Bu sene takvim kısa, 6 maç fazla oynanacak. Salgın var. Köprünün altından çok su akacak. Şampiyon ilan edilmemizin altında akan niyetler samimi değildir. Hepimiz bilinçli olmalıyız. Bu sezon iyi başladı ancak diri olmalıyız. Gözlerimizi açalım. Bu tuzaklara düşmeyelim. Sıfır kilometre sportif direktör ve henüz 3. takımını çalıştıran bir teknik direktörümüz var. Bu sezon lider ve başarılı bir ekip var. Çok genç ve dinamiğiz. Kenetlendik. Huzur içindeyiz. Doğru yoldayız. Şans bize biraz gülerse iyi olacağız. İnşallah bu sene, o sene olur” dedi.

‘DEVLETİN AYIBI’

Başkan Koç, 4 Nisan 2015’te F.Bahçeli futbolcuları taşıyan otobüsün Trabzon’da uğradığı silahlı saldırının faillerinin henüz ortaya çıkmamasıyla ilgili, “Bu, F.Bahçe’ye ve Türk sporuna değil Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmış bir saldırı. Bunu yapanlar emellerine ulaşsalardı, can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı? Bu işin sürüncemede kalması devletin bir ayıbıdır. İstenilirse bu konunun dibine inilir” ifadelerini kullandı.

BORÇ AZALDI

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Haziran 2018’de 612 milyon Avro olan bilanço borcunu Ekim 2020’de 460 milyon Avro’ya düşürdüklerini açıkladı.