F.Bahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu’ndan 1959’dan önceki şampiyonluklarla ilgili mesaj: ‘Tarih sulandırılamaz’
F.Bahçe’de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sipahioğlu attığı tweette, “Tarih çarpıtılamaz, sulandırılamaz. Bunu yapmaya çalışanlar da karşımıza çıkamaz. Nokta” ifadelerine yer verdi. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için harekete geçen F.Bahçe ezeli rakibi G.Saray ile karşı karşıya gelmiş ve iki kulüp tarafından yapılan sert açıklamalar geniş yankı uyandırmıştı.
G.SARAY BELGELİ BAŞVURU
Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklar için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurunun yapıldığını duyurdu. Sarı-Lacivertli kulübün açıklamasında “Ayrıca, G.Saray Spor Kulübü’nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak; Milli Küme’nin ‘Türkiye geneli’ olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve G.Saray Spor Kulübü’ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa ve G.Saray resmi web sitesinde Ankara Demirspor 1947’deki şampiyonluğunun ‘Türkiye Şampiyonluğu’ olarak nitelendiği sayfa TFF’ye sunulmuştur” denildi.
RAKİP MALATYASPOR
F.Bahçe, Süper Lig’in 33. haftasında bugün deplasmanda Malatyaspor’la karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den yayımlanacak.
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