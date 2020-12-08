F.Bahçe’de Engin, Rüştü ve Volkan’ın ardından Altay kurtarışlarıyla ön planda

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

İşte Denizli mücadelesi. F.Bahçe 2-0 önde ama ikinci bölümünde ev sahibi tek kale oynuyor. Devleşen bir Altay var kalede. Önce penaltı kurtarıyor sonra rakip forvetle neredeyse tek başına oynamaya başlıyor. Peş peşe 6-7 gole izin vermiyor. Altay kalesinde devleşmese, Denizlispor maçı 2-0’dan lehine çok rahat çevirebilirdi.

F.Bahçe üç puan kazandıysa bunu Altay’a borçludur. Altay’ın başarısı sadece bugüne mahsus değil, F.Bahçe’yi ipten aldığı çok maçı bilirim. Altay daha yolun başında. Kötü maçları da olacak elbette. Denizli maçı sonrasında konuşmasını izledim. Çok kaliteli çocuk. O kadar kurtarış yaptı kendini hiç ön plana çıkarmadı.

Bir kez daha bravo sana Altay. Genç kaleci doğru yolda emin adımlarla yürüyor. Takımda şu an F.Bahçe formasının hakkını en çok veren 4-5 kişiden birisi. Bu çocukta çok iş var. F.Bahçe kalesi güvenli ve emin ellerde.

90’lı yılların başından bu yana yerli kalecilere emanet edilen kale, uzun seneler daha bu geleneği sürdürecek gibi. Sarı-Lacivertli kaleyi sırasıyla Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel korumuştu. Şimdi bu tahta Altay geçti.