FDA duyurdu: Diyabet ilacı, kanser gerekçesiyle geri çekiliyor

11 Ekim 2020 Pazar, 17:26

FDA’nın bu hafta yayımladığı açıklamaya göre, yavaş salınımlı metformin hidroklorür tabletlerindeki “muhtemel bir kanserojen" diye nitelenen NDMA seviyesi, günlük alım limitinden, yani 96 nanogramdan daha yüksek.

Kan şekeri seviyesini düşürmek için tasarlanan metformin tabletleri, tip iki diyabetin tedavisinde kullanılıyor.

New York Post’un haberine göre geri çekme kararı, Time-Cap Labs, Inc. markası altında satılan 500 mg ve 750 mg arasındaki metformin tabletler için geçerli.

Ayrıca söz konusu karar, bu haziranda alınan bir diğer geri çekme kararını genişletmiş oldu. İlacın üreticisi Hintli ilaç şirketi Marksans Pharma Limited, haziranda duyurulan geri çekme kararını, şimdi 76 adet süresi dolmamış ilacı içerecek şekilde genişletti.

FDA’nın duyurusunda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Marksans, süresi dolmamış ve pazarlanmış partilerde N-Nitrosodimetilamin (NDMA) testi yaptı ve bazı partilerdeki NDMA içeriğinin kabul edilebilir Günlük Alım Limitini aştığını gözlemledi."

İhtiyatlı davranmak için 76 parti daha geri çekiliyor.

Öte yandan FDA, diyabet hastalarının, kullandıkları metforminleri sağlık uzmanlarına danışmadan bırakmasının tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Independent Türkçe