FDA'dan Trump'ın antikor kokteyline acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde de kullanılan bir antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi. İlacın, virüse yakalananların hastaneye yatmadan hastalığı atlatmabilmesine yardımcı olduğu belirtildi.
FDA'nın onay vermesi sonucu, Regeneron firmasına ait antikor kokteyli ABD'de Covid-19 tedavisinde yüksek riskli hastalara uygulanabilecek. Onay verilen antikor kokteyli daha önce Donald Trump corona virüse yakalandığında, kendisinin tedavisinde kullanılmıştı.
Antikor kokteylinin, Koronavirüs'e yakalananların hastaneye yatmasına gerek kalmadan, hastalığı hafif semptomlarla geçirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. 12 yaş üstü herkes için kullanılabilen ilaç bağışıklık sistemi gibi hareket ederek Koronavirüs'ün hastalık yaratmasını önlemeye odaklanıyor
T24'te yer alan habere göre, uzmanlar antikor kokteylinin hastalığın hemen başında, uygulanması gerektiğini söylüyor. Hastaneye yatmış ya da oksijen terapisine ihtiyaç duyulan hastalarda kullanılmasına izin verilmiyor.
Firma, kasım ayı sonuna kadar 80 bin, Ocak 2021'de ise 300 bin hastaya yetecek kadar antikor kokteylini hazırlayabileceğini duyurdu. FDA bu ay başında "Eli Lilly" firmasına ait bir antikor ilacına da "acil kullanım onayı" vermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş'in danışmanı Aldemir'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı!
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Daha önce de yapmıştı! Kedi yiyen kadın gözaltına alındı
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş'in danışmanı Aldemir'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı!
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak açıklama
- Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz
- AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Daha önce de yapmıştı! Kedi yiyen kadın gözaltına alındı
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor