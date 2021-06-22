Fed Başkanı Powell’dan enflasyon açıklaması
Fed Başkanı Jerome Powell, fiyatlarda yaşanan artışı geçici olarak değerlendirdiğini ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, koronavirüs salgınından etkilenen ABD ekonomisinde "aralıksız iyileşme" görüldüğünü, istihdamda artışın devam ettiğini belirtti ancak enflasyonun "son aylarda kayda değer şekilde" yükseldiğine dikkat çekti.
Powell Kongre'ye hitaben yaptığı konuşmada mevcut para politikası ya da Fed'in artan fiyatlar nedeniyle ekonomiye sağladığı desteği daha hızlı biçimde sonlandırmak zorunda kalabileceği ihtimaline yönelik detaylara yer vermedi.
Fed tarafından dün akşam yayımlanan konuşmasında Powell fiyatlarda yaşanan artışı geçici olarak değerlendirdiğini ifade etti.
Powell ekonomik toparlanmanın her kademe ve kesim için aynı hızda ilerlemediğini düşük gelirli çalışanların ve azınlıkların işsizlikten daha fazla etkilendiğini yineledi.
ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDE KONUŞACAK
Powell bugün de ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs alt komisyonuna hitaben bir konuşma yapacak ve komisyonun sorularını cevaplayacak.
Powell istihdam piyasasındaki artışın aşılama ve yeniden açılma süreci ile birlikte "önümüzdeki aylarda daha hızlanacağını" ifade ederekne salgının risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
-Reuters
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