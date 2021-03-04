Fed Bej Kitabı yayımladı

04 Mart 2021 Perşembe, 10:48

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinde yılın ilk haftalarında toparlanmanın ılımlı hızda devam ettiğini ancak istihdam piyasasında iyileşmenin yavaş olduğunu belirtti.

Ekonomi ılımlı bir hızda iyileşirken işyerleri gelecek aylar için iyimser değerlendirmede bulundu, konut talebi ise "sağlam" seyretti.

Ülkeyi 12 bölgeye ayıran Fed'in şirketlerle yaptığı temaslara dayalı olarak hazırlanan "Beige Book" raporuna göre Ocak'tan Şubat'ın ortasına kadar 12 bölgenin çoğunda ekonomik faaliyetler ılımlı artış kaydetti.

Raporda, "Çoğu işyeri COVID-19 aşılarının yaygınlaşmaya başlamasıyla gelecek 6 ile 12 ay için iyimser" ifadeleri yer aldı.

Ancak Fed raporda 2020'de koronavirüs salgınının başladığı tarihin öncesine kıyasla 10 milyon istihdam kaybetmiş olan iş piyasasının umut edildiği kadar hızlı toparlanmadığını belirtti.

ISI Evercore yardımcı başkanı Krishna Guha daha fazla bölgenin en azından ılımlı ekonomik büyüme olduğunu bildirmesiyle son raporun Ocak'ta yayımlanan bir önceki rapora kıyasla "hafif bir toparlanma" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Guha, aynı zamanda Fed'in düşük faiz oranlarını sürdürmeye olan bağlılığını zorlayabilecek fiyat artışına dair işaretlerin de az olduğunu ifade etti.

Salgının oluşturduğu risklerin azaldığı ve ekonominin güçlü bir büyüme kaydedeceği düşünceleri artarken Fed'in bir sonraki para politikası toplantısı iki hafta sonra yapılacak.

ABD'de koronavirüs aşı programının genişlemesi ve 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketinin geçmesinin beklenmesinden destek bularak ekonomik görünümün iyileşmesi piyasalarda Fed'in ekonomiye olan desteğini beklenenden erken azaltabileceğine dair spekülasyonlara neden olmuştu.

Fed yetkilileri yakın zamanda para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeden önce yüksek işsizlikten düşük enflasyona kadar hala çözülmesi gereken çok fazla problemin olduğunu söyleyerek bu düşüncelerin aksini savunmuştu.

Kaynak: Reuters