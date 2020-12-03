FED: Bölgelerin çoğunda ılımlı genişleme var
ABD Merkez Bankası'nın (FED) Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomisindeki toparlanma Ekim ayından bu yana "makul" ya da "ılımlı" bir hız kazandı.
FED'in yılda sekiz kez yayınladığı Bej Kitap, 12 bölgeden gelen ekonomik veriler derlenerek, ekonominin genel gelişmesine ilişkin temel bulguları ortaya koyuyor.
Bej kitap'ta, birçok bölgeden gelen verilerin, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın ABD'yi vurmasıyla Kasım ayında ekonomik faaliyetlerin yeniden yavaşlamaya başladığını gösterdiği, bu gelişmenin de işletmelerin iyimserliğini azalttığı belirtildi.
Bölgelerin çoğunda, firmaların görünümlerinin olumlu kalsa da, iyimserliğin azaldığı belirtilen Bej Kitap'ta, görüşülen birçok işletmede, son pandemi dalgasına bağlı olarak yakın dönemde başlayan ya da ileriye dönük olarak belirlenen zorunlu kısıtlamaların yanında, işsizlik yardımlarının, borç ertelemeleri için belirlenen sürelerin sona yaklaşıldığına ilişkin endişelere yer verildi.
Bej Kitap'ta ayrıca, hemen her bölgede, toparlanmanın henüz tamamlanmamasına karşın, istihdamın yavaş bir tempoda da olsa, yükseldiği belirtildi.
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