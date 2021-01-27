Fed faiz kararını açıkladı

Fed, yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel olarak faizlerin değiştirilmediği toplantı sonrasında politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında kalmaya devam edecek.

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