Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed),faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 22:05
Fed faiz kararını açıkladı
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Fed, yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel olarak faizlerin değiştirilmediği toplantı sonrasında politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında kalmaya devam edecek.

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