Fed yetkililerinden 'Destekler tartışılmamalı' görüşünde

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:27

ABD Merkez Bankası’nın iki yetkilisi, koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği bir ortamda, para politikası desteklerinin azaltılmasının tartışılmaması gerektiği görüşünde.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, “Pandemiyi atlatmak ve ortalığın sakinleştiğini görmek istiyoruz, bundan sonra bilanço politikamızı nasıl yöneteciğimize bakabiliriz” dedi. Wall Street Journal’a konuşan Bullard, bu süreçte aşılamanın ne kadar başarılı olacağının ve pandeminin seyrinin belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren de yakın zamanda merkez bankasının devlet tahvilleri ile ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarının azaltılmasını tartışmayı beklemediğini söyledi.

Fed Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerin en az 2023 sonuna kadar sıfıra yakın seviyede kalacağı sinyalini vermiş, enflasyon ve istihdam hedeflerine doğru “kayda değer ilave ilerleme” sağlanmadıkça 120 milyar dolarlık aylık tahvil alımlarının sürdürüleceğini belirtmişti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ise yakın zamanda bu konuyu tartışmaya açık olduklarını belirtmişlerdi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Perşembe günü planlanan konuşmasında bu konuya değinip değinmeyeceği izlenecek. Bir sonraki Fed toplantısı 26-27 Ocak’ta düzenlenecek.