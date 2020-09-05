Federasyon için korsan ibra iddiası

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Ankara’da hafta içi gerçekleşen TFF mali genel kurulunda statü gereği delege olma hakkı bulunmayan oy kullanmaması gerekenlerin mali ve idari ibraya katılıp el kaldırdıkları iddia edildi.

330 delegeden sadece 170-180’inin katıldığı salı günü Ankara’da yapılan genel kurulda oy kullandıkları ve ibra oylamasına katıldıkları iddia edilen 2 üyeden ilki TFF’de danışman olarak görev yapan Ankarasporlu Hilmi Gökçınar.

Diğer üye ise TFFHGD Başkanı aynı zamanda Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı. Bu iki ismin TFF'den danışmanlık ücreti ve huzur hakkı aldığı biliniyor. Ayrıca oylamada yönetim masasından bir kişinin de oy kullandığı ve el kaldırdığı iddia edildi. Bu kişinin Mustafa Çağlar olduğu öne sürüldü.

Hukukçular statüye aykırı gerçekleşen bu katılım ve oy kullanma skandalının 1 Eylül’de Ankara’da yapılması gereken genel kurulun iptaline neden olacağı söyledi.