Federasyon’dan Buffon’a soruşturma

23 Aralık 2020 Çarşamba, 14:07

İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Parma – Juventus maçında Gianluigi Buffon’un takım arkadaşına küfrettiğinin tespit edildiğini belirtti. Serie A’nın 13. haftasında geçtiğimiz cumartesi günü Parma ile karşılaşan Juventus rakibini 4-0 mağlup etti. İtalya Futbol Federasyonu maçta Buffon’un takım arkadaşı Manolo Portanova’ya küfür sayılabilecek sözler söylediğini ifade etti. Buffon’un sarf ettiği cümlelerin kameralara yansımasa da ortaya çıkan bir ses kaydı üzerinden tespit edildiği belirtildi. France 24’te yer alan haberde, Roma’nın sol beki Bryan Cristante’nin bu ayın başlarında oynanan bir lig maçında attığı golden sonra kullanmış olduğu küfürlü ifadeden dolayı 1 maç ceza aldığı hatırlatılırken, Buffon’un da benzer bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Buffon geçtiğimiz yıllarda İtalyanca Tanrı anlamına gelen Dio sözcüğünü alaycı bir şekilde kullandığı için özür dilemek zorunda kalmış fakat federasyondan ceza almamıştı.