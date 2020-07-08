Federasyondan harcama limitlerine tırpan; transfer yapamayacaklar

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:35

Türkiye Futbol Federasyonu TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki iletişimsizlik sürerken, Nihat Özdemir Başkanlığı'nda toplanan TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni sezonda uygulanacak Kulüp Harcama Limitleri'ndeki sapma oranını yüzde 30'lardan yüzde 15'e çekme niyetinde olduğu öğrenildi.

Kulüpler Birliği Vakfı geçen yıl Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere bu konudan zarar gören kulüpleri örnek göstererek, limitlerin en azından geçen yılki kadar olmasını talep etmiş ve "Kararı birlikte alalım" önerisi Nihat Özdemir'e iletilmişti. Ne var ki TFF yönetimi, yabancı sınırlamasını da görüşüleceği toplantıyı bugün gerçekleştirdi.

Toplantıda, kulüplerin harcama limitlerinin sapma oranının yüzde 15 olması konusunda prensip kararı alındı. TFF'deki bu gelişmelerden haberi olan kulüpler ise federasyonun kendi başına karar alamayacağını savunuyor.

Kulüpler Birliği geçen aylarda bu konu ile ilgili kapsamlı bir çalışma da yapmıştı. 2019 – 2020 sezonunda yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı`nda yer alan ve Süper Lig kulüpleri tarafından değiştirilmesi istenen maddeler için Süper Lig kulüplerinin üst düzey profesyonellerinden oluşan Kulüpler Birliği Finans Grubu mart ayında bir çalışma içine girmişti. Bu çalışma Süper Lig`te yer alan 18 Kulüpten yazılı onay alınarak Trabzonspor`un tek bir maddeye şerhi ile Federasyon`a yollandı. TFF pandemiden ötürü kulüplerin lisans talimatında mart ayında yollanan taslağa ek değişiklik talebini Nisan ayında Kulüpler Birliğine gönderdiği yazı ile talep etti. Finans grubu yaptığı çalışma ile yine 18 kulübün de onayını alarak 2 maddelik değişiklik talebini haziran ayında Federasyon ile paylaştı. Saha dışında da adil rekabeti sağlayacak kulüpleri disiplin altına alan bu önemli talimatın uzun süreli tartışmalardan uzak uygulanabilmesi için yapılması istenen değişiklikler ile kulüplerimiz harcamalarını büyük oranda kısıtlarken aynı zamanda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için büyük önem arz ediyor.

PROFESYONEL ÇALIŞMA NE OLDU?

Oysa Kulüpler Birliği yaptığı toplantıda harcama limitlerinin makul seviyede tutulmasını istemişti. Galatasaray'dan Oytun Özer, Fenerbahçe'den Serdar Yıldız, Beşiktaş'tan Seçil Aygül, Başakşehir'den Mustafa Eröğüt gibi isimlerin ortak kararı ile esneklik talep edilmiş ve UEFA ile FIFA'nın bu konulardaki kararları örnek gösterilmişti. Kulüpler Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmada ana para ödemesinin başlamasıyla kıpırdayamaz hale gelineceğine de dikkat çekmişti.

Bu kararlar Trabzonspor'un şerhi ile 30 Mart'ta TFF'ye yollandı. Ardından ek görüş istendi 12 Haziran'da Vakıf tekrar görüş bildirdi, ancak şu anki TFF toplantısından sızan bilgiye göre Kulüpler Birliği dinlenmedi..

BANKALAR BİRLİĞİ NE DERSE O?





TFF ise birçok kulüple borçların yeniden yapılandırılması anlaşması yapan Bankalar Birliği'nin önerileri doğrultusunda hareket ediyor. Borcu olmayan bazı İstanbul ve Anadolu kulüplerinin büyük tepki gösterdiği bu olay Nihat Özdemir federasyonunu yaralayacak gibi duruyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir kulüp yetkilisi, "Tıpkı Bankalar Birliği ile kulüpler arasında yapılması şart koşulan yeniden yapılandırma anlaşması gibi bu limit aşım oranının yüzde 15'e çekilmesi projesi de sadece Trabzonspor'a yarıyor. Oysa TFF, her kulübün limit aşımını farklı değerlendirmeli. Tonla borcu olan kulüple, borçsuz kulüp aynı kefeye konmamalı" dedi.

TRANSFER YAPAMAZLAR

Eğer Bankalar Birliği'nin isteği gerçekleşir ve harcama limiti sapması yüzde 15'te kalırsa birçok kulüp transfer yapamaz hale gelecek.



