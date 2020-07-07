Federasyondan kulüplere naklen yayın golü!

07 Temmuz 2020 Salı, 18:53

Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki gerginlik sürüyor.

Geçen haftalarda Kulüpler Birliği Vakfı, gelecek yılın naklen yayın planlaması ve olası yeni bir anlaşma için TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasındaki toplantıda yer almak istediğini bildirmiş, TFF de bu talebe sıcak bakmıştı. O günkü prensip anlaşmasına göre Kulüpler Birliği'nin icra komitesi bu toplantıya katılacaktı.

Ne var ki, Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF, bugün beIN Sports'un Katarlı ve Türk yöneticileri ile kapalı kapılar ardında toplandı. Bu haberi duyan Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi.

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TFF ile Kelüpler Birliği arasındaki bir başka gerginlik ise yabancı sınırlaması konusunda yaşanıyor. Kulüpler, son kararı ortaklaşya vermek istediklerini bildirdikleri halde, TFF büyük olasılıkla icra kurulunda aldığı 12-10-8 kademeli yabancı sınırlaması kararını yarın öğle saatlerinde duyuracak. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanı Mehmet sepil ile İstanbul kulüpleri ise, "Devam eden sözleşmeler varken sınırlama getirilemez" diye görüş belirtmişti.