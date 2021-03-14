Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı

14 Mart 2021 Pazar, 09:33

Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti maç sonrası Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, takım arkadaşı Taylan Antalyalı için Milli Takım çağrısı yaptı.

Feghouli; Taylan Antalyalı'nın, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet. Tebrikler takım" paylaşımının altına şu yanıtı verdi: "Milli Takım. Taylan hazır. Teşekkür ederim"

Cezayirli oyuncu bu paylaşımı daha önce yine yapmıştı.

SOFİANE FEGHOULİ, SÜPER LİG’DEKİ 100. MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan Feghouli, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de dalya dedi.

Kayseri mücadelesine yedeklerde başlayan Feghouli, 75. dakikada Gedson Fernandes’in yerine oyuna dahil oldu ve ligde 100. maçına çıktı.

2017 yılında İngiliz ekibi West Ham United’dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 100 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Cezayirli futbolcu, 2 kez de ligde şampiyonluk yaşadı.