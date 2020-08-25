Felakette ciddi ihmal var
CHP’de yaklaşık bir buçuk aydır yüz yüze yapılan merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısı, pandemi nedeniyle dün yeniden video konferans aracılığıyla düzenlendi. MYK toplantısında, son siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler, koronavirüs salgınında gelinen durum ele alındı. Toplantının ana gündemini ise Giresun’da yaşanan sel felakati oluştururken bu konuda bölgede incelemeler yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MYK’ye bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre Torun, bölgede daha önce kerelerce benzer sel felaketleri yaşanmasına karşın hiçbir önlem alınmadığını, bu konuda uyarıların yapılmasına karşın hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.
MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hafta sonunda Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak “İki genel başkan yardımcımız ve 7 milletvekilimizden oluşan 9 kişilik bir heyet, genel başkanımızın talimatlarıyla bölgeye intikal etti. Konuyla ilgili şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda, bölgede yapılan HES’lerin ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilememesinin yaşanan afette önemli bir etken olduğu anlaşılıyor” dedi.
DİKKATE ALINMADI
HES kapaklarının kontrolsüz şekilde açıldığı ve barajların duvarlarının yıkıldığı iddiasını hatırlatan Öztrak, “Yıkılarak askerlerimizin suya kapılmasına neden olan menfez için il genel meclis üyemizin bundan bir yıl önce il genel meclis başkanlığına, yani dönemin valisine, dilekçe vermişler. Bu dilekçede, menfezin sağlamlaştırılması için önlem alınması gerektiği söyleniyor. Ancak o günden bugüne kadar bu işlem yapılmıyor. Dolayısıyla yaşananlarda ciddi bir ihmal de var. Bu sel felaketi Giresun’un başına ilk defa gelmiyor. 2009 ve 2016 yıllarında da Giresun ve ilçeleri sel felaketleriyle karşılaştı. Böyle bir afetle karşılaşan şehrin yıllar içerisinde, olası yeni bir afete hazırlanması beklenir. Fakat görünen o ki Giresun’da gereği yapılmamış” dedi.
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