Felsefede ve yaşamda hermeneutik
İnsan anlayan ve yorumlayan bir varlıktır. Hermeneutik, bir anlama ve yorumlama etkinliği olarak insan yaşamında ve kültürde kurucu unsurlardan biri olduğu kadar aynı zamanda felsefi bir disiplin olarak da düşünce tarihinde önemli bir yer tutar.
Temel
bir insani yorumlama etkinliği olarak hermeneutik, aynı zamanda anlama
koşullarını çözümlemesiyle ilişkili olan bir felsefe disiplinin de adıdır.
Hermeneutik’in tarihsel kökenleri mitolojiye kadar uzanmakta ve işlevi
bakımından da geçmişten günümüze kadar önemini korumaktadır.
Bir
felsefe geleneği olarak hermeneutik düşünce ile ilgilenen ve bu geleneğe
düşünce dünyamızda yer açmaya çalışan felsefecilerimiz arasında Kamuran Birand’ı
ve Nermi Uygur’u anabiliriz. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren ise Doğan
Özlem’in hermeneutik ve tarihselci felsefe geleneğine katkıları belirgin
biçimde görülür. Özlem, hermeneutik anlayışın güçlenmesinde ve edebiyattan
sosyal bilimlere kadar birçok alanda etkili olmasında değerli katkılarda
bulunmuştur.
Jens
Zimmermann’ın Hermeneutik - Kısa Bir Giriş kitabı akıcı, anlaşılır diliyle söz
konusu felsefi geleneğin tarihi, başlıca temsilcileri ve ilgili olduğu alanlar
bakımından genel bir kavrayış vermektedir.
ANLAMAK
Anlamanın
nasıl ve hangi koşullar altında gerçekleştiği sorusu hermeneutik filozofların
cevabını aradıkları soruların başında gelir.
Zimmermann’a
göre, hermeneutik düşünürler, anlamanın kelimeler, işaretler ve olaylar gibi
belirli şeylerin anlamlı bir bütüne dahil edilmesinin yorumsal bir edimi
olduğunu öne sürerler. “Bir nesneyi, kelimeyi ya da olguyu kendi hayatımızda
bir anlam içerdiği ve böylece bizimle konuştuğu zaman anlarız.” (s. 18)
Zimmermann,
hermeneutiğin kişinin anlama ve kendini anlaşılır kılma sanatı olduğunu
vurgular. “Kişi her ne zaman bir şeyin – bu şey bir sohbet, bir gazete
makalesi, bir Shakespeare oyunu yahut geçmişteki olayların bir muhasebesi
olabilir - anlamını kavramaya çabalarsa, hermeneutik ile ilişkide demektir.”
(s. 12)
TARİHSEL
KÖKENLERİ VE GELECEĞİ
Hermeneutiğin
tarihini bilgi üzerine bir konuşma olarak tanımlayan Zimmermann’a göre,
“Yorumlama kelimesini telaffuz ettiğimiz anda, neyin geçerli bilgiyi inşa
ettiği üzerine uzun süredir var olan bir konuşmanın içerisine girmiş oluruz.
Basitçe ‘hermeneutik nedir’ diye sorarak, insan bilgisinin doğası üzerine bir
tartışmaya, bilginin antik ve modern kavramlarını birbirine bağlayan bir
konuşmaya dahil oluyoruz.” (s. 33)
Derin
ve köklü tarihsel / kültürel kökenleri bulunan hermeneutiğin, aynı zamanda
gelecekte de önemini ve işlevini sürdürecek bir düşünme, anlama ve yorumlama
etkinliği olduğunu vurgulayan Zimmermann bu konuda şunları söyler: “Hermeneutik
felsefe farklı inançlar ile kültürler arasındaki konuşmayı teşvik ettiği sürece
hermeneutik, geleceğimizin elzem bir parçası olarak kalmaya devam edecektir.”
(s. 164)
Zimmermann’ın
kitabı, hermeneutik felsefenin kökenlerine, temel kavramlarına, uğraşageldiği
sorunlara ışık tutan ve bu bağlamda önemli düşünürlere değinen bir giriş kitabı
olarak hem felsefede hem de yaşamda anlama ve yorumlamanın yerini ve işlevini
ortaya koymaktadır.
Teoloji
ve hukuk alanında yorumlamanın işlevini ve yerini oldukça ayrıntılı biçimde
irdeleyen Zimmermann, sosyal bilimlerde yorumlamayı ve pozitivizm ile
hermeneutik gelenek arasındaki çatışma ve farklılıkları daha genel biçimde ele
almış görünmektedir.
Ana
hatlarıyla söz konusu felsefelerin düşünce ve bilim anlayışları arasındaki
farklılıklar dile getirilmektedir. Anlamanın ve yorumlamanın koşulları ve
anlamı üstüne düşünmeye hepimizin ihtiyacı yok mu?
Hermeneutik
- Kısa Bir Giriş / Jens Zimmermann / Çeviren: Mehmet Çetin / Say Yayınları/ 190
s. / 2020.
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