Fenerbahçe Alanyaspor'a konuk oluyor, muhtemel 11'ler!
Fenerbahçe Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi.
Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.
10. RANDEVU
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
EKSİKLER
Alanyaspor'da hafif sakatlıkları bulunan Khouma Babacar ile Salih Uçan'ın durumları maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu maçta takımdaki yerlerini alamayacak. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mesut Özil ise maç kadrosunda yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, Mustafa.
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Valencia.
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
SAAT: 20:30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS 1
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