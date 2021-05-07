Fenerbahçe, Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

07 Mayıs 2021 Cuma, 14:15

Fenerbahçe, Süper Lig’in 40.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Ankara’ya hareket edecek.







