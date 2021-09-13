Fenerbahçe Avrupa mesaisine başladı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Dün akşam DG Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular saat 10.00’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand’ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, 14 Eylül Salı günü yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü