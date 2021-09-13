Fenerbahçe'de 4 haftada 10 sakatlık yaşandı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 08:55

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında hem iki puan hem de sakatlık kabusu yaşadı. Takımdaki sakat sayısı da 10'a çıktı..

Sarı-Lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz sakatlar kervanına katıldı. Tisserand ve İrfan'ın sakatlıkları da üzdü. Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Pereira ise bu duruma çare arıyor. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan futbolcular şu şekilde: Novak, İrfan (2 kez), Nazım, Pelkas, Mesut, Mert, Valencia, Serdar, Min-Jae, Tisserand.