Fenerbahçe'de 4 haftada 10 sakatlık yaşandı
Fenerbahçe sezon başlayalı daha 4 hafta olmasına rağmen toplamda 10 futbolcu ciddi biçimde sakatlandı.
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında hem iki puan hem de sakatlık kabusu yaşadı. Takımdaki sakat sayısı da 10'a çıktı..
Sarı-Lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz sakatlar kervanına katıldı. Tisserand ve İrfan'ın sakatlıkları da üzdü. Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Pereira ise bu duruma çare arıyor. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan futbolcular şu şekilde: Novak, İrfan (2 kez), Nazım, Pelkas, Mesut, Mert, Valencia, Serdar, Min-Jae, Tisserand.
İlgili Haberler
- Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'ten sert açıklamalar
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Demet Evgar'dan 'Erdal Eren' paylaşımı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü