Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2020 Pazartesi, 10:32
Abone Ol google-news

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen iki ekibin mücadelesinin Bahattin Şimşek yönetecek. İşte diğer maçlara atanan isimler. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler