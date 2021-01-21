Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de

21 Ocak 2021 Perşembe, 22:11

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivas'ın kendileri için özel bir yer olduğunu belirterek, "Sivas bizim için, Fenerbahçeliler için özel bir yerdir. Ben Sivas'ı, Anadolu'nun Kadıköy'ü diye tanımlarım. Burada 3 puan almak zor. Zor bir deplasman. Bugün hava şartları ve soğuğu eklediğimiz zaman zaten zor olacağını da biliyorduk. 1-1 maçın hakkı diye düşünüyorum. Buradan 1 puan almak da önemlidir. Buradan alınan 1 puanın değeri sezon sonunda daha da belli olacak. Mecnun başkana ve yönetim kuruluna her zaman olduğu gibi sıcak misafirperverliği için de teşekkür ederim. Yıllardır da böyle gidiyor. İnşallah bu iki kulüp arasındaki ilişki bu şekilde devam eder" dedi.

"FEDERASYONUN HAKKINI VERMEK LAZIM"

Maçın başlama saatiyle ilgili yöneltilen soruya da Koç, "Bizim maç saati ile ilgili bir talebimiz olmaz. Hangi saatte söylenirse gidip oynarız. Erzurum'da da 16.00'da oynadık. Kısmet böyleymiş. Burada federasyona yardımcı olmak lazım. Çünkü inanılmaz yoğun bir takvimi yönetmeye çalışıyorlar. Ben baktığım zaman bile yoruluyorum. Dolayısıyla sabah saatlerinde olsa 3-5 derece daha hava sıcak olacaktı ama burada tartışmaya mahal verecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Çok zor şartlarda bir takvim yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz zaman zaman yeri geldiğinde federasyon hakkında düşüncelerimi açık açık söylerim. Ama bu konuda da hakkını vermek lazım. Bize 19.00'da oynanacak dendi ve biz de çıktık maçımızı oynadık" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" diye cevapladı.