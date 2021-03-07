Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "Futboldaki FETÖ temizlensin" çağrısı

07 Mart 2021 Pazar, 09:44

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. NTV’de Tuğba Dural’ın konuğu olan Koç, Fenerbahçe Kulübü’nde görev alma kararını 2005-06 sezonunda Denizli’de kaçan şampiyonluğa bağlayarak şöyle anlattı:

“BUGÜN OLSA DENİZLİ’DEKİ MAÇ BİTMEZDİ”

“O yıl 3. şampiyonluk çok yakınken, zamanın federasyon başkanı Haluk Ulusoy’un ligi dizayn etmesiyle bir maç yaşandı. Bugün olsa o maç bitmezdi. Bu benim çok kanıma dokundu. Daha sonra bir düğünde Aziz Yıldırım, ‘Yönetime girer misin?’ diye sordu. Hiç düşünmeden ‘evet’ dedim. Ailemde bile kimseye söylemedim. Pazar sabahı bir uyandılar, yönetime girmişiz. Sonra 2012’de ayrıldım. Ben yönetici olmasam da hep dışarıdan destek verdim. Aziz Başkan’la zamanı gelince detaylı anlatacağım sebeplerden dolayı da başkan adayı olmaya karar verdim. Planlanmış bir olay değildi ve bugüne geldik.”

"ŞAMPİYONLUK MAÇINDA TOP 22 DAKİKA MUSLERA'NIN ELİNDE KALDI"

Programda 3 Temmuz’un ertesi sezonu 2012’de Kadıköy’de oynanan ve Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sonuçlanan karşılaşmaya da değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “0-0 şampiyonluk maçımız çok garip maçtı. Belki de tarihin en çok duran maçıdır. Top kalecinin 19 veya 22 dakika elinde kaldı. Ondan sonra ne olduysa -ki, o da çıkacak- 12 Mayıs bir FETÖ kumpasıdır. Olaylar maçtan önce başladı. Stat etrafında müthiş gaz kokusu vardı” dedi.

"FENERBAHÇE KUMPASI YAPANLARLA MUTLAKA HESAPLAŞACAK"

Fetö yapılanmasının futboldan hala temizlenemediğini de savunan Koç şu ifadeleri kullandı: “FETÖ, Türk futbolunun hâlâ içindedir. Devlet, futbolumuzu bunlardan temizlemeli. Zaten göreceksiniz, yakında çok önemli şeyler ortaya çıkacak. Çok yakın zamanda bu zihiniyetin hala kilit noktalarda rol aldığının ispatı olacak. O dönemde örgüte destek verenler, şimdi sanki örgüte çok karşıymı? gibi hareketler sergiliyor. Fenerbahçe, bunlarla hesaplaşacaktır. Lamı cimi yok!"