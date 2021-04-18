Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'hakem' isyanı

18 Nisan 2021 Pazar, 21:41

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,Başakşehir maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'COVİD TÜM BRANŞLARIMIZA YAYILDI'

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan Ali Koç, geçmiş olsun mesajları için teşekkür ederek ''Diğer tanıdıklarıma göre hafif atlattım diyebilirim. İkazları, uyarıları dikkate almalıyız. Covid tüm branşlarımıza yayıldı. Basketbol, voleybol... Diğer kulüpler de bu sıkıntıları yaşıyorlar'' dedi.

Henüz aşı olmadığını belirten Fenerbahçe başkanı, ''Ben aşı olmadım, sıram gelmedi. Sırası gelen herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Bu imkandan yararlanın'' ifadelerini kullandı.

Başakşehir karşısında galip gelerek önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Koç, ''BAY haftası öncesi çok kritik bir virajı 3 puanla geçtik. Biz inanmaya devam edeceğiz. Şu anki yakaladığımız havadan son derece memnunuz. Altay ve Sadık'a da çok geçmiş olsun diyorum'' diye konuştu.

Ligin 33. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatya deplasmanındaki penaltı pozisyonu hakkında konuşan Koç, spor yorumcularının penaltıyı işaret etmesine rağmen camia olarak konuşmadıklarını belirtti ve ''Süper Lig'de herkes özellikle VAR'dan çok şikayetçi. En çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerin başındayız'' değerlendirmesinde bulundu.

'ÜMİT ÖZTÜRK İLE SIKINTILARIMIZ VAR'

Ali Koç, VAR hakemi Ümit Öztürk hakkında ise ''Bugün VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk ile sıkıntılarımız var. Bugün Cüneyt Çakır'ın işini zorlaştırdı. Yediğimiz golden önceki pozisyonda yardımcı olmalıydı. Birkaç kırmızı kartlık pozisyonda daha yardımcı olabilirdi'' sözlerini kullandı.