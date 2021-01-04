Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF'ye ağır gönderme: Bağıran çağıran kazanıyor!

04 Ocak 2021 Pazartesi, 21:08

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un, isim vermeden Beşiktaş ve Galatasaray'a göndermede bulunduğu öne sürüldü.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Maçların sahada belirlendiği bir lig olmasını diliyorum. Son 1-2 haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasına yaşanan olaylar gerek sahadaki olaylar. Yine bize verilen kararlar etkiliyor ligi. Görüyoruz ki bağırıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse, bir kaç hafta sonra bunun meyvesi alınıyor. VAR konusu sıkıntısı devak ediyor. Bugünkü maça gelirsek 2 tane VAR'lık pozisyon var. Kasımpaşa'nın da VAR'a çağrılacak pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Şaşırıyorum, endişeleniyorum. TFF Hukuk ve disiplin kurullarının aldığı garip kararlar var. 1-2 gazete dışında bu işe değinmediler. Bugün maç 1-0'ken penaltımız verilmedi. Diğer maçlara bakıyorum, orada VAR'a çağrılan konular bizde çağrılmadı. Benim başkanlık dönemimde asarız keseriz desek istemiyoruz, demediğimiz için tepki alıyoruz. 3-4 hafta önce bazı söylemlerimiz oldu. Federasyona mektup yazdık, cevap bile vermediler. Mektubunuz alınmıştır teşekkür ederiz bile demediler."

Ali Koç, 'TFF ile nasıl ilişki kuracaksınız" sorusuna, "İnşallah dumanla ilişki kurmayız" karşılığını verdi.